Freiburg steht erstmals in einem Europa-League-Finale – und trifft auf Villa-Coach Unai Emery, der den Pokal schon viermal geholt hat. Kann die Standardstärke die Überraschung bringen?

Istanbul (dpa) - Aston Villa geht mit reichlich Respekt vor der Standardstärke des SC Freiburg um Spezialist Vincenzo Grifo in das Endspiel der Europa League.«Ich kenne die Gefahr. Ich kenne Freiburg, die sind darin sehr gut», sagte Torhüter Emiliano Martinez (33) vor dem Endspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/ RTL) in Istanbul. Deshalb wolle man Standardsituationen vermeiden.

Körperliche Härte im Strafraum sei er aus der Premier League gewohnt, erklärte der Fußball-Weltmeister von 2022. Er wolle «in der Luft richtig aggressiv sein», seinen Strafraum beherrschen und hoffentlich bei den Standardsituationen im Endspiel herausragend auftreten, so der Argentinier.

Vincenzo Grifos gefährliche Standards möchte Aston Villa vermeiden. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der SC Freiburg kämpft als Außenseiter im größten Spiel der Vereinsgeschichte um seinen ersten Europapokal-Titel. Ins Endspiel gehen die Badener, die vor dieser Saison im internationalen Wettbewerb nie über das Achtelfinale hinausgekommen waren, als klarer Außenseiter.

Europa-Spezialist Emery sieht den SC Freiburg als Herausforderung

«Sie sind hier, weil sie es verdient haben», sagte Villa-Coach Unai Emery (54). Sein Team stehe vor einer großen Herausforderung. «Wenn wir eine schlechte Leistung zeigen, werden wir nicht gewinnen. Wir sind selbstbewusst, aber wir haben auch sehr viel Respekt», sagte der Spanier.

Schon vier Titel in der Europa League: Coach Unai Emery ist ein Finalspezialist. (Archivbild) Foto: Gianluca Ricci/dpa

Emery gilt als Europa-League-Spezialist. Als Trainer des FC Sevilla gewann er den Wettbewerb 2014, 2015 und 2016 dreimal in Serie und erneut 2021 mit dem FC Villarreal.

Mit Aston Villa hat er in dieser Saison als Tabellenvierter der Premier League schon vor dem letzten Liga-Spieltag die Champions-League-Qualifikation sicher. In einem europäischen Endspiel steht der Traditionsclub erstmals seit 44 Jahren und dem Europapokal-Titel der Landesmeister.