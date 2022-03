Jetzt ist es gewiss: Die Meisterrunde in der Fußball-Landesliga wird ohne die Viktoria Herxheim stattfinden, sie findet sich stattdessen in der Abstiegsrunde wieder. Der 3:0-Erfolg gestern vor 700 Zuschauern über Spitzenreiter TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim unterstrich noch einmal das spielerische Potenzial der Viktoria. Was bleibt, ist den völlig unnötig verschenkten Punkten während der Hauptrunde nachzutrauern.

Viktoria-Coach Jens Bodemer sprach von einem ordentlichen Auftritt seines Teams gegen den Spitzenreiter, der ein deutliches Chancenplus der Gastgeber anerkennen musste. Der Sieg hätte somit weitaus höher ausfallen können. Vergeblich hoffte die Viktoria gestern auf Schützenhilfe aus Ruchheim und demonstrierte selbst Fußball zum Ansehen. Schon nach 20 Minuten hätten die Platzherren klar führen müssen. Es dauerte jedoch bis zur 30. Minute, ehe Sascha Banspach eine Kombination erfolgreich abschloss. Schon drei Minuten später hieß es durch Tristan Trauth 2:0. Als Rexhep Mustafa eine Minute vor dem Pausenpfiff das 3:0 markierte, war die Partie mit einem ungefährdeten Sieg der Viktoria entschieden. Die Fortuna schaffte es nicht, die Umschaltsituation so auszuspielen, dass ein gefährlicher Abschluss dabei herauskam.