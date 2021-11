Die Viktoria Herxheim hat mit dem 3:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Büchelberg in der Fußball-Landesliga einen großen Schritt zu einem Platz in der Aufstiegsrunde gemacht. Die Gastgeber waren vor 200 Zuschauern sofort auf Betriebstemperatur. Sascha Banspach erzielte das 1:0 (19.). Diskussionen löste der Schiedsrichter mit dem Foulelfmeter aus, den Christian Liginger verwandelte (47.). Sekunden später stellte Mihai Petrescu das 2:1 her. Fabio Bender (62.) erhöhte auf 3:1. Petrescu (76.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Büchelbergs Torhüter Radetzky. Eduard Wagner verkürzte in der Nachspielzeit (90.+3). Ampelkarten gab es für Kortus (77., SVB) und Tiator (82., Viktoria). Glatt Rot sah Büchelbergs Coach Sahin Pita, der sich mit dem Unparteiischen anlegte. „Mit diesem Niveau war der Schiedsrichter mit seinem Gespann völlig überfordert“, reklamierte Pita. Jens Bodemer, Coach der Viktoria: „Wir haben heute für den verstorbenen Rudi Fischer gespielt, der mit seinen Macher-Qualitäten ein echtes Vorbild war.“ Fischer, viele Jahre Kassenleiter und Ausschussmitglied bei der Viktoria, wird am Donnerstag beigesetzt.