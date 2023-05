Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 8:0 Punkten startet Oberligist TV Offenbach in die Saison 2021/22 und verdient sich damit ein Spitzenspiel in Saulheim. 34:30 (17:13) gewinnt er am Samstagabend zu Hause gegen den TV 05 Mülheim. Das Spiel ist ein Abziehbild der vergangenen beiden TVO-Partien.

Mittlerweile dürften die TVO-Fans eigentlich schon wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie ein Spiel der ersten Mannschaft schauen: Spannend wird es erst, wenn der TVO kurz davor ist, keine Spannung