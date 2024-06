Tübingen (dpa/lsw) - Ein vierjähriges Mädchen ist in einem unbeobachteten Moment über die Balkonbrüstung eines Tübinger Wohnhauses gestürzt und mehr als drei Meter in die Tiefe gefallen. Es hat aber Glück gehabt und wurde nicht schwerer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotzdem brachten Sanitäter das Kind vorsorglich in ein Krankenhaus. Warum die Vierjährige vom Balkon stürzen konnte, war zunächst unklar. Es war am Samstagnachmittag mit den Eltern dort.

Mitteilung Polizei