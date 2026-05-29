Als das Fahrzeug vor ihm bremste, konnte ein 84-Jähriger wohl nicht mehr schnell genug reagieren. Es kommt zum Unfall mit mehreren Verletzten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall in Stuttgart sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein 60 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagnachmittag, woraufhin ein hinter ihm fahrender 84-Jähriger auf den Wagen auffuhr. Dabei habe sich der 60-Jährige schwer verletzt, seine 52 Jahre alte Beifahrerin leicht. Der 84-Jährige und seine zwei Jahre ältere Beifahrerin seien ebenfalls leicht verletzt worden.

Laut Polizei versorgte der Rettungsdienst die Verletzten und brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden.