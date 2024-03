Vier Menschen sind bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos bei Albstadt (Zollernalbkreis) verletzt worden - eine Zehnjährige darunter schwer. Zunächst sei ein 41 Jahre alter Autofahrer am Freitag zum Überholen auf die Gegenspur gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine ihm entgegenkommende 44-Jährige sei deswegen mit ihrem Auto ausgewichen und ins Schleudern geraten. Ihr Fahrzeug stieß anschließend frontal mit dem Wagen eines 47-Jährigen zusammen und wurde zudem eine Böschung hinuntergeschleudert.

Albstadt (dpa/lsw) - Die 44-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, wie es hieß. Ein 15-Jähriger in ihrem Wagen wurde leicht verletzt. Der 47-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, eine Zehnjährige in seinem Auto erlitt schwere Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der unverletzte 41-Jährige blieb bis zu den Polizeimaßnahmen vor Ort.

