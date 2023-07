Vier Verletzte bei Unfall auf B27 bei Ludwigsburg

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg sind vier Menschen verletzt worden. Zwei Autos hatten sich in der Nacht zu Sonntag auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Kornwestheim Nord und Ludwigsburg Süd bei einem Überholvorgang touchiert. Einer der beiden Pkw kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Drei der vier Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen, einer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zur Unfallursache sowie weiteren Details konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen zunächst keine Angaben machen.