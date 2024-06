Bei einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Geflüchtete in Radolfzell (Kreis Konstanz) sind vier Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll zunächst ein 23-jähriger Bewohner eine 44-jährige Frau angegriffen haben. Er schlug ihr demnach ins Gesicht und warf ein Kinderfahrrad auf sie, als sie am Boden lag.

Radolfzell (dpa/lsw) - Auch vor den beiden Kindern der Bewohnerin im Alter von 9 und 5 Jahren machte der Angreifer laut Polizei nicht Halt und schlug diese. Als der 46-jährige Ehemann der Frau und der 15 Jahre alte Sohn zur Hilfe eilten, sei es zur gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Die Männer und der Jugendliche schlugen schließlich mit Fäusten aufeinander ein, wie es hieß. Die schwer verletzte 44-Jährige und ihr jugendlicher Sohn wurden in eine Klinik gebracht. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt. Der 23-jährige Angreifer war laut Polizei auch gegenüber den Beamten aggressiv und wurde in Gewahrsam genommen.

PM der Polizei