Beim Brand eines Einfamilienhauses in Oberndorf am Neckar im Kreis Rottweil sind vier Menschen leicht verletzt worden. Drei der Hausbewohner sowie eine Nachbarin erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und kamen vorsorglich ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Im Erdgeschoß war am Samstagmorgen aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Alle fünf Hausbewohner hätten sich ins Freie gerettet. Das Feuer habe auch den Dachstuhl erfasst. Sicherheitshalber seien auch die Bewohner aus dem Nachbarhaus evakuiert worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr zu bewohnen und einsturzgefährdet. Der Schaden war zunächst unklar.

Pressemitteilung