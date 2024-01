Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit drei Autos in Heilbronn sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger war am frühen Samstagmorgen in der Nähe des Hauptbahnhofs aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenspur gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein 21-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw des 40-Jährigen wurde dann gegen den Wagen eines 36-Jährigen geschleudert. Der 36-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die beiden anderen Autofahrer sowie zwei weitere Insassen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

