Vier Menschen sind bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 314 bei Eggingen (Landkreis Waldshut) schwer verletzt worden. Ein fünf Jahre altes Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei weitere Insassen (18 und 20 Jahre) sowie der 50 Jahre alte Fahrer des Wagens wurden ebenfalls in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Eggingen (dpa/lsw) - Den Angaben nach war der Fahrer am Samstagnachmittag mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und in einer Böschung gelandet. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

PM Polizei