Die Polizei durchsucht mithilfe von Spezialkräften in Esslingen mehrere Wohnungen. Neben Drogen werden auch Schreckschusswaffen gefunden. Vier Tatverdächtige werden festgenommen.

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Kreis Esslingen vier mutmaßliche Kokain-Dealer festgenommen. Drei Männer im Alter von 25, 41 und 43 Jahren sowie eine 37-jährige Frau befinden sich in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Bei Durchsuchungen in mehreren Wohnungen und Gebäuden vorwiegend in Kirchheim unter Teck fanden die Beamten unter anderem rund 60 Gramm Kokain, 20 Gramm Haschisch, 60 Gramm Marihuana, 15 Gramm Amphetamin, über 28.000 Euro Bargeld und drei Schreckschusswaffen. Die Ermittlungen dauern an.

Insgesamt hätten sich die Ermittlungen gegen acht Personen im Alter zwischen 25 und 43 Jahren gerichtet. Bei den Durchsuchungen erhielten die Beamten Unterstützung von Spezialkräften.