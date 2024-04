Weil sie Drogenhandel in nicht geringen Mengen betrieben haben sollen, sitzen vier Männer in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen sollen seit März 2024 mit der «El Tusi»-Droge, einem Gemisch aus MDMA, Ketamin und Inosit, gehandelt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Mannheim (dpa/lsw) - Auf einem Parkplatz konnten die Ermittler den Angaben zufolge die Männer Anfang April festnehmen. Anschließend wurden die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Dabei wurden weitere Drogen, eine Schreckschusswaffe sowie Bargeld sichergestellt.

Die Haftbefehle gegen die Männer im Alter von 19, 20, 21 und 26 Jahren wurden am vergangenen Donnerstag erlassen. Die Verdächtigen müssen sich unter anderem wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in zwei Fällen und Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge verantworten.

Pm der Staatsanwaltschaft und Polizei