Mehrere Verletzte und ein Schaden von 200.000 Euro: In Bräunlingen kämpfen Feuerwehr und Helfer gegen Flammen.

Bräunlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer brach aus bislang unbekanntem Grund im ersten Obergeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant wollte einen Schwerverletzten retten und wurde ebenfalls leicht verletzt. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von geschätzt 200.000 Euro. Der Schwerverletzte wurde per Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Die Leichtverletzten kamen mit Krankenwagen in Kliniken.