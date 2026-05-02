In Heidelberg endet ein nächtlicher Streit mit vier Verletzten. Die Täter sind weiter auf der Flucht.

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Angriff mit Pfefferspray sind in Heidelberg vier Männer verletzt worden. Als das Quartett in der Nacht auf Freitag auf zwei zunächst unbekannte Männer traf, brach zwischen den beiden Gruppen eine Auseinandersetzung aus. Was den Streit auslöste, war laut einem Polizeisprecher zunächst nicht bekannt.

Einer der Unbekannten sprühte in der Folge einem der vier 24-jährigen Geschädigten laut Polizei bei einem Streit das Reizgas ins Gesicht, durch den Sprühnebel wurden auch die drei Begleiter verletzt. Alle vier erlitten Augen- und Atemwegsverletzungen, zwei von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Die Täter flüchteten, eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.