Über 650 Grundschulen in Rheinland-Pfalz sind laut einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten Martin Haller (SPD) bereits Teil des Landesprogramms – das sind mehr als zwei Drittel. Nach den Sommerferien kommen jetzt die über 2060 weitere hinzu – unter anderem auch vier aus dem Frankenthaler Umland. Ab der ersten Klasse sollen Schüler lernen, sich sicher und selbstbestimmt im digitalen Raum zu bewegen. Sie sollen lernen, mit Tablets und Laptops umzugehen. Dafür gibt es vom Land pro Schule 7.500 Euro für die Anschaffung von Laptops und Tablets. „In der digitalen Welt ist Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz. Die Digitalisierung gehört zur Lebenswelt unserer Kinder längst dazu. Es ist daher wichtig, dass sie bereits in der Grundschule ihre digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen ausbauen“, wird Haller in der Mitteilung zitiert. Neu dabei im Programm sind auch Grundschulen aus dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis: die Grundschule Römerberg-Berghausen, die Johannes-Fink-Grundschule in Böhl-Iggelheim, die Schillerschule in Fußgönheim, die Clemens-Beck-Schule in Dudenhofen, die Grundschule Römerberg-Mechtersheim und die Kurpfalzschule in Dannstadt-Schauernheim. Die Rheinschule in Bobenheim-Roxheim und die Grundschule Dirmstein sind seit 2019 dabei, die Pestalozzischule in Bobenheim-Roxheim seit 2017.