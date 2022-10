Sieben Personen sind bei einem Zusammenstoß von vier Autos im Ortenaukreis verletzt worden, vier davon schwer. Der genaue Unfallhergang ist zunächst noch unklar, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei ein 46 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend bei Lahr in den Gegenverkehr gekommen und dort mit einem Auto kollidiert. Daraufhin sei es zu Zusammenstößen mit zwei weiteren Autos gekommen.

Lahr (dpa/lsw) - Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von fast drei Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Bundesstraße 415 war bis in die Nacht gesperrt. Ein Unfallgutachter wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.

