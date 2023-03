Viele Prominente bei der Verleihung der Radio Regenbogen Awards: In die Europa-Park-Arena im südbadischen Rust kamen unter anderen Popsängerin Leony (25), die Hamburger Sängerin Zoe Wees (21) und Comedian Bülent Ceylan (47).

Rust (dpa/lsw) - Der baden-württembergische Sender verleiht die undotierten Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show seit 1998. In den zurückliegenden drei Jahren war die Veranstaltung allerdings coronabedingt ausgefallen.

Der sogenannte Ehrenaward war für «Wetten, dass..?»-Erfinder Frank Elstner (80) bestimmt, wie der Sender bereits im Januar mitgeteilt hatte. Dieser besondere Preis für das Lebenswerk wurde bisher nur selten verliehen, beispielsweise an die Politiker Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher. Elstner war am Freitagabend bei der Show anwesend.

Ein Award war für den ZDF-Journalisten Jochen Breyer (40) vorgesehen, Autor der Dokumentation «Geheimsache Katar» über den WM-Austragungsort. Sängerin Leony gehört laut Sender in Deutschland zu den gefragtesten Künstlerinnen. Sie ist auch Mitjurorin in der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar».

Ankündigung