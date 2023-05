Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab November gilt in mehreren Veranstaltungshäusern in Karlsruhe 2G: in Tollhaus, Substage, Alter Hackerei, Tempel sowie den Bühne von Sandkorn, Marotte und Jakobus-Theater. Darauf haben sich die freien Initiativen, die im Kulturring zusammengeschlossen sind, geeinigt: nach „teils sehr kontroversen Diskussionen“, wie es heißt.

„Zwar fällt es gerade den freien Kulturanbietern, die ja stets für einen niederschwelligen Zugang zu Kultur für alle stehen, besonders schwer, nichtgeimpfte Menschen vorübergehend