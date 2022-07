Nach dem Fund von drei Leichen an zwei verschiedenen Orten in Stuttgart stehen die Ermittler vor vielen offenen Fragen. Einen Zusammenhang zwischen den zwei Fällen gebe es nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Wann die Obduktionen der Leichen stattfinden, konnte sie nicht sagen. Angaben zu der Art und Weise, wie die Frau und die zwei Männer zu Tode kamen, wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen ebenfalls nicht gemacht. Im Laufe des Mittags sollten möglicherweise weitere Angaben gemacht werden können, wie die Sprecherin weiter sagte.

Stuttgart (dpa) - Die Polizei hatte am Montag im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt eine tote Frau in einem Auto im Parkhaus des Autoherstellers Mercedes-Benz entdeckt. Die 32-Jährige war zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. In einem Zimmer im Untergeschoss eines Gebäudes in der Stuttgarter Geschwister-Scholl-Straße waren zwei tote Männer gefunden worden. Die Leichen der beiden 53-Jährigen hatten schwere Verletzungen aufgewiesen.

Mitteilung vom Montag