Am Sonntag ist wieder der Tag des offenen Denkmals. Zusätzlich zu den bereits bekannten und in der RHEINPFALZ veröffentlichten Angeboten gibt es am 8. September in der Südpfalz noch mehr zu sehen und zu entdecken. Um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, empfiehlt sich für Besucherinnen und Besucher der Blick auf die Internetseite des Denkmaltags.

In Germersheim ist nicht nur das 1893 errichtete Weißenburger Tor am Paradeplatz geöffnet (10 bis 17 Uhr), sondern es werden zudem Rundfahrten mit dem Festungsbähnel angeboten. Im Stadt- und Festungsmuseum am Ludwigstor können Mosaik-Untersetzer gebastelt werden und es gibt einen Antik- und Trödelmarkt mit Bücherecke. Um den „Tausendsassa Alkohol“ geht es im Brennereimuseum in der Klosterstraße. Auch das Deutsches Straßenmuseum (11 bis 18 Uhr) und der Kunstverein im Zeughaus (14 bis 18 Uhr), beide in der Zeughausstraße gelegen, sind am Sonntag geöffnet. Ein Abstecher kann ins Kunstatelier von Prof. Deutsch im Stadtpark Fronte Lamotte/ Ritter-von-Reichel Straße geplant werden (14 bis 18 Uhr). Um 13 Uhr wird der Germersheimer Friedhof in der August-Keiler Straße unter dem Motto „Der Historische Friedhof“ beleuchtet und in der Kirche St. Jakobus gibt es um 17 Uhr eine Führung mit dem Titel „Die Kirche und ihre Krypta“.

Führung über jüdischen Friedhof

In Sondernheim lädt das Ziegeleimuseum am Tag des offenen Denkmals die Besucherschar zu einem Flohmarkt auf der Rheinterrasse und Fahrten mit der Feldbahn ein (11 bis 17 Uhr). Die Nikolauskapelle bei Klingenmünster lädt zum Besuch ein. in der kleinen spätromanischen Kapelle, die auf dem Gelände des Pfalzklinikums liegt, werden stündlich zwischen 10 und 18 Uhr Führungen angeboten. Interessant ist auch, was nicht mehr zu sehen ist. Dicht neben der Kapelle stand bis 1964 der 1480 erbaute Magdalenenhof, in dem bedeutende Menschen geboren sind oder gelebt haben. So Georg Michael Hahn, der in Klingenmünster geborene spätere Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana. Die Burg-Landeck-Stiftung, die die Patenschaft der Kapelle übernommen hat, präsentiert dazu Forschungsergebnisse.

Jüdische Schicksale werden in Billigheim-Ingenheim beleuchtet. Foto: van

In Billigheim-Ingenheim kann am Denkmaltag der jüdische Friedhof im Ortsteil Ingenheim mit dem ehemaligen Pfarrer Ralf Piepenbrink besichtigt werden. Um 14 Uhr geht es um die der Frage, warum ein Kind des Oberrabbiners aus Paris und Menschen aus Frankreich in Ingenheim bestattet wurde. Das Schicksal der Familie Jacob Jakob aus Heuchelheim, deren Familiengrab unvollendet geblieben ist, wird ebenfalls thematisiert. Treffpunkt ist die Bushaltestelle „Schwimmbad“. Die männlichen Besucher werden gebeten eine Kopfbedeckung zu tragen.

Durch den Wald und um die Burg

Zwei Führungen mit Musik um die Burg Neuscharfeneck bei Ramberg bietet Scharfeneckverein am Sonntag an. Für Musik sorgt das Duo „Die Troubadoure“, Burgführer um 11 und 13 Uhr ist Rolf Übel. Da die Burg zurzeit gesperrt ist, geht es um die Burg herum. Die beiden Musiker Ernst Kaeshammer und Paul Reinig spielen Musik aus den verschiedenen Epochen, die auch so auf der Burg erklungen haben könnte. Der Treffpunkt ist im Halsgraben vor der Burg.

Die Burg Neuscharfeneck war im Frühjahr noch eingerüstet. Am Tag des offenen Denkmals geht es um die Burg herum. Archifoto: Volker Lahr/gratis

Die Südpfalz-Tourismus VG Bellheim bietet am Sonntag um 10.30 Uhr in Kooperation mit dem Pfälzerwaldverein eine geführte Wanderung auf einer der vier „Queichlininen“-Schleifen an. Auf etwa sechs Kilometern geht es ab dem S-Bahnhof „Am Mühlbuckel“ durch den Bellheimer Wald in Richtung Hördt. Auf etwa der Hälfte der Strecke führt der Weg an einer neuen Sitzgruppe vorbei, die mit Leader-Fördergeldern gebaut wurde. Bei einer kleinen Vesperpause wird sie offiziell eingeweiht.

Info

