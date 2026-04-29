Von Wolfgang Grupp bis Christian Streich: Im Neuen Schloss versammelt sich heute alles, was Rang und Namen hat in Baden-Württemberg. Sie feiern den Abschied eines Ausnahme-Ministerpräsidenten.

Stuttgart (dpa) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich bei einem Festakt von politischen Weggefährten aus vielen Jahrzehnten politischer Arbeit verabschiedet. Zur Zeremonie ins Neue Schloss kamen zahlreiche prominente Gäste, die Kretschmann in den 15 Jahren seiner Amtszeit begleitet haben. Altbundespräsident Joachim Gauck sollte eine Rede halten, zudem kamen einige ehemalige Ministerpräsidenten, Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich, auch der Unternehmer Wolfgang Grupp. Auch viele Grünen-Politiker der ersten Stunde zeigten sich - und natürlich Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU), die derzeit eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition verhandeln.

Kretschmann ist seit 2011 Regierungschef in Baden-Württemberg - kein Ministerpräsident war im Südwesten länger im Amt als er. Der Mann mit dem ikonischen Bürstenhaarschnitt ist der erste (und bislang noch einzige) Grünen-Politiker, der dieses Amt in einem deutschen Bundesland übernommen hat.