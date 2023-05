Nach 20 Jahren mit seinem früheren Quartett spielt Komponist und Saxofonist Peter Lehel jetzt mit seinem New Quartett. Beim Jazzclub Landau gab es am Sonntag Blues und Balladen in verschiedenen Spielarten zu hören.

Es ist eine spannende Mischung, die Lehel im Gloria Kulturpalast präsentierte und zu der natürlich seine neuen Mitmusiker beitragen. Geblieben ist am Keyboard Ull Möck aus Stuttgart, neu dabei sind am E-Bass Dirk Blümlein aus Böblingen und Schlagzeug spielt jetzt der Südpfälzer Julian Losigkeit. Er ist nach dem tragischen Unfalltod von Christian Huber eingestiegen. Und wie Huber kommt ist er in der aktuellen Mannheimer Jazzszene verwurzelt. Denn er hat an der Musikhochschule und der Popakademie in Mannheim studiert.

Es ging auch gleich mit Schwung los, nämlich mit dem Titel „Move“, der durchaus als Aufforderung zur Bewegung verstanden werden darf. Denn darin wird immer wieder heftig gegroovt, und es gibt sogar Stellen, bei denen das Publikum zum Mitklatschen aufgefordert wird – wie es sich gehört auf die Zwei und Vier. Und das klappte bei den kundigen Zuhörern auch gut.

Die Neuen grooven

Möck und Blümlein verstehen sich offenbar blendend: Wenn Blümlein sein Basssolo beginnt, macht Möck ganz große Ohren und steigt auf die Ideen des Bassisten ein. Die Neuen im Quartett sind für den neuen Groove und Sound ganz wesentlich verantwortlich. Dirk Blümlein ist 1968 in Vaihingen an der Enz geboren. Musik machte er als Kind auf der Trompete. Als in der Schulband ein Bass fehlte, entdeckte er die Liebe zum Tieftöner. Er studierte Pädagogik, was ihm nicht gefiel. Dann studierte er Jazz mit Hauptfach E-Bass in Stuttgart. Parallel spielte er bei No Sports, einer bekannten Ska-Band, 2003 stieg er bei den noch bekannteren Gruppe Fools Garden („Lemon Tree“) ein. Seit 20 Jahren hat er ein Terzett unter seinem Namen. Er war zusammen mit Huber Teil von Lehels Tourband, und so kamen die beiden zum neuen Quartett.

Schlagzeuger Losigkeit bekam auch zwei große Features und begeisterte das Publikum mit Gefühl, Raffinesse und nicht zuletzt mit Power. Der Gesamtsound des Quartetts ist vor allem mit E-Piano-Klängen, die teils auch mit Effekten aufgepeppt werden, und dem E-Bass zugleich retro und modern. Blümlein hat mit seinem E-Bass einen sehr schön trockenen Sound und schiebt den Groove kräftig an. Das Klavier spielt Figuren, die rhythmisch funky sind, das harmonische Material erinnert an Soul und Gospel, und der erste Akkordwechsel entspricht dem der Bluesform. Stellenweise klingt es auch nach Hardbop. Auch der Shuffle Blues groovt ganz enorm und man merkt förmlich, wie die Musiker sich mitreißen lassen.

Eine gefühlvolle Roxanne

Ein Stück hat Lehel seinem großen Vorbild John Coltrane gewidmet. Das fängt er als Solist an. Dabei zeichnet er, angelehnt an Coltrane, Harmoniefolgen als schnelle Arpeggien. „Trane’s Mood“ wechselt von melancholisch gemalter Atmosphäre in ein schnelles Stück, bei dem Blümlein einen ganz flinken Bass spielt in dem funky 16tel-Stil, wie ihn Jaco Pastorius geprägt hat. Ungewöhnlich sind die Klänge des ungarischen Holzblasinstruments Tárogató, das Lehel bei einem Stück spielt. Es ein Rohrblattinstrument, das im Klang zwischen Klarinette und Saxofon liegt.

Eine Uraufführung gab es mit Lehels jüngster Komposition „Mr. Vertigo“, bei dem Losigkeit ein Schlagzeugsolo hatte, mit dem er die Zuhörer regelrecht schwindlig spielte. Viele der anderen Stücke stammen vom aktuellen Album des Peter Lehel New Quartetts, das „Sea of Love“ heißt und bei Finetone Music erschienen ist. Die Zugabe war eine ungewöhnliche Version eines bekannten Popsongs: „Roxanne“, von Sting für The Police geschrieben, klang langsam und gefühlvoll und ausgesprochen jazzig.