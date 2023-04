Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was will ich eigentlich im Leben machen? Das fragen sich viele: Jugendliche, die gerade mit der Schule fertig sind, Menschen, die im Beruf oder mit ihrem Studium unzufrieden sind. Wir erklären, wie man an die Wunsch-Ausbildungsstelle kommt.

Woher weiß man, welcher Beruf zu einem passt?

Berufsberaterin Lisa Hoffmann gibt zwei Tipps: Eine Möglichkeit biete der „Check U“, ein kostenloser Online-Test. Hier werden Fähigkeiten,