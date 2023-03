Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hinauf zum Hambacher Schloss sind Inge Hoffmann und Klaus Hammer mit ihren Gitarren wie Liederleute gezogen, um von Freiheit und Demokratie zu singen. Davon haben sie mit großem Aufwand ein Video gedreht, mit dem sich die beiden Musiker aus Neupotz für den Musikaward Pfalz des Bezirksverbands bewerben.

Höhepunkt des Videos ist eine anrührende Szene mit Kindern am Ende des Liedes. „Das, was dort den Anfang fand, tragt es hinaus in die Welt. Den Freiheitsgedanken, tragt ihn hinaus in die