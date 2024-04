Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Testungen haben gewählt: Buntheim, C-Stadt und Gründorf haben einen neuen Ortsvorsteher bzw. eine neue Ortsvorsteherin, in Ort wurde der Amtsinhaber wiedergewählt. In Altdorf und Dorfname treten jeweils zwei Kandidaten am x. Monat zur Stichwahl an.

Altdorf: Stichwahl

Max Mustermann (xxx)

Altdorf: Max Mustermann (CPG) tritt am 01. Monat zur Stichwahl an. Beim ersten Wahlgang hat er 38 Prozent (1234 Stimmen) erhalten. Wahlbeteiligung: 76 Prozent. Foto: BOLTE

tritt an gegen Torsten Testperson (xxx)

Altdorf: Torsten Testperson (GFA) tritt am 01. Monat zur Stichwahl an. Beim ersten Wahlgang hat er 35 Prozent (1134 Stimmen) erhalten. Wahlbeteiligung: 78 Prozent. Foto: hoerlej

Buntheim: Norbert Nomen (CPG)

Buntheim: Norbert Nomen (CPG) wurde mit XX Prozent (xxxx Stimmen) zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Wahlbeteiligung: xx Prozent. Foto: BOLTE

C-Stadt: Conny Candidate (CPG)

C-Stadt: Conny Cadidate (CPG) wurde mit XX Prozent (xxxx Stimmen) zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Wahlbeteiligung: xx Prozent. Foto: Moschel

Dorfname: Stichwahl

Paul Parteimann (xxx)

Dorfname: Paul Parteimann (GFA) tritt am 01. Monat zur Stichwahl an. Beim ersten Wahlgang hat er 38 Prozent (1234 Stimmen) erhalten. Wahlbeteiligung: 66 Prozent. Foto: van

tritt an gegen Erik Erstwähler (xxx)

Dorfname: Erik Erstwähler (Bunte) tritt am 01. Monat zur Stichwahl an. Beim ersten Wahlgang hat er 38 Prozent (1234 Stimmen) erhalten. Wahlbeteiligung: 66 Prozent. Foto: BarthB

Gründorf: Mandy Mandatsträgerin (CPG)

Gründdorf: Mandy Mandatsträgerin (CPG) wurde mit XX Prozent (xxxx Stimmen) zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Wahlbeteiligung: xx Prozent. Foto: nickela

Ort: Name (Partei)