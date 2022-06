Fußball-Profi Matej Maglica wird nicht zum Bundesligisten VfB Stuttgart zurückkehren. Der FC St. Gallen zog, nachdem er den Abwehrspieler im Januar ausgeliehen hatte, nun die Kaufoption, wie der VfB am Dienstag mitteilte. Der 23 Jahre alte Maglica lief auf Leihbasis in der Vorsaison 16 Mal für den Club aus der Schweizer Super League auf. In Stuttgart kam er einmal für die Profis und 40 Mal für die U21 zum Einsatz.

Stuttgart (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung