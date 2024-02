Die Stuttgarter wollen sich auf dem Weg Richtung Königsklasse auch vom 1. FC Köln nicht stoppen lassen. Für Torjäger Serhou Guirassy dürfte es ein besonderes Duell werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will seinen Champions-League-Platz weiter festigen und gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den fünften Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga einfahren. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Deniz Undav ruhen die Hoffnungen der Schwaben in der Offensive noch mehr auf Torjäger Serhou Guirassy. Für den Guineer ist es das Duell mit seinem Ex-Club.

Auch der gesperrte Außenverteidiger Pascal Stenzel und der angeschlagene Stammtorwart Alexander Nübel stehen dem VfB nicht zur Verfügung. Die Kölner stecken in großer Abstiegsnot. Vergangenes Wochenende verloren sie mit 0:1 gegen Werder Bremen.

Bundesliga-Tabelle

Kader VfB Stuttgart