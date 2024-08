In einigen Ländern ist das Transferfenster noch geöffnet. Macht Silas noch den Abflug aus Stuttgart? Der Trainer glaubt es nicht. Der Sportchef bezeichnet die Zukunft des Kongolesen als «offen».

Stuttgart (dpa) - Nach Einschätzung von Trainer Sebastian Hoeneß wird Offensivspieler Silas den VfB Stuttgart diesen Sommer nicht mehr verlassen. Er gehe aktuell «schwer davon aus, dass Silas weiter das Trikot für uns tragen wird», sagte der Coach nach dem 3:3 (2:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Kongolese hatte dabei nicht im Kader der Schwaben gestanden. Schon in den beiden Pflichtspielen des VfB zuvor war der Flügelspieler nicht eingesetzt worden.

Am Freitag habe man sich mit einem möglichen Wechsel des 25-Jährigen beschäftigt, berichtete VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Letztlich kam aber keiner zustande. In einigen Ländern - in Österreich, Portugal oder der Türkei etwa - ist das Transferfenster allerdings noch einige Tage geöffnet. Wohlgemuth bezeichnete die Zukunft des Nationalspielers als «offen».

Silas habe bei einem Verbleib «wieder alle Möglichkeiten, eine gute Rolle für uns zu spielen», meinte Trainer Hoeneß. Der Offensivmann war im Sommer 2019 vom Paris FC zum VfB gewechselt. Dort entwickelte er sich schnell zu einem Publikumsliebling, zuletzt geriet Silas beim Vizemeister aber zunehmend ins Hintertreffen.