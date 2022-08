Der VfB Stuttgart bestreitet nach den ersten drei Spieltagen der Fußball-Bundesliga ein weiteres Testspiel. Die Schwaben treffen am 24. August auf den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Die Partie wird am VfB-Clubzentrum auf Platz eins stattfinden, wie der Verein am Freitagabend mitteilte. Zuschauer seien zugelassen, heißt es weiter.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bereits an diesem Sonntag steht für Stuttgart der Liga-Start auf dem Programm. RB Leipzig ist in der Landeshauptstadt zu Gast (15.30 Uhr/DAZN).

