Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz verhindern. Daher hofft Trainer Bruno Labbadia auf einen Sieg und drei Punkte seiner Mannschaft. Seit seiner Rückkehr nach Stuttgart hat der Tabellen-16. in neun Bundesligaspielen jedoch erst einmal gewonnen. Torjäger Serhou Guirassy wird dem VfB nach einer Adduktorenverletzung weiterhin fehlen. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Enzo Millot ist nach einer Erkältung fraglich.

Spielplan VfB Stuttgart

Organe des VfB Stuttgart 1893 e.V.

Organe VfB Stuttgart 1893 AG

Kader VfB Stuttgart