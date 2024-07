Der Vertrag von Stürmer Thomas Kastanaras mit dem VfB Stuttgart läuft nun bis 2026. Der 21-Jährige soll vor allem für die zweite Mannschaft des Bundesligisten in der 3. Liga spielen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Sturmtalent Thomas Kastanaras verlängert. Die neue Vereinbarung laufe bis 30. Juni 2026, teilte der Vizemeister mit. Der 21-Jährige stammt aus der Jugend der Stuttgarter. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den Drittligisten SSV Ulm ausgeliehen, der am Saisonende in die 2. Bundesliga aufstieg. In der kommenden Spielzeit soll Kastanaras vorrangig für das Nachwuchsteam des VfB in der 3. Liga auflaufen.

«Thomas hat in der vergangenen Saison beim SSV Ulm bereits seine ersten Einsätze in der 3. Liga absolviert, in der kommenden Spielzeit hat er nun mit unserer U21 die Möglichkeit, in dieser anspruchsvollen Liga zu spielen und dort wichtige Erfahrungen für seine weitere Karriere zu sammeln», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. «Im engen Austausch zwischen der U21 und dem Profibereich werden wir seine Entwicklung bestmöglich fördern.»