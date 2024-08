Ömer Beyaz wird nicht mehr für die Schwaben auflaufen. Nach zwei Leihen gibt der deutsche Vizemeister den türkischen Offensivmann nun ganz ab.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart und Offensivspieler Ömer Beyaz haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Der inzwischen 21-Jährige war im Sommer 2021 von Fenerbahce Istanbul zum schwäbischen Fußball-Bundesligisten gewechselt, hatte sich dort aber nie durchsetzen können. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Beyaz verliehen worden - erst an den 1. FC Magdeburg, dann an den türkischen Club Hatayspor. Sein Vertrag beim VfB lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2025.