Für den VfB Stuttgart soll das 1:3 in Mönchengladbach am vergangenen Samstag in einer bisher so erfolgreichen Saison ein Ausrutscher bleiben. Klappt es in Bochum auch ohne Guirassy?

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will nach dem verpatzten Jahresauftakt erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga starten. Eine Woche nach dem 1:3 bei Borussia Mönchengladbach hofft VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum auf eine Reaktion seiner Mannschaft. Mit einem Sieg können die Schwaben ihren dritten Tabellenplatz festigen.

Mit einem klaren 5:0-Heimspielerfolg waren die Stuttgarter im August furios in die Saison gestartet. Im vergangenen April hatte der VfB beim ersten Bundesligaspiel mit Hoeneß als Trainer 3:2 gewonnen.

Die Schwaben müssen erneut ohne Topstürmer Serhou Guirassy auskommen, der wie Silas beim Afrika-Cup ist. Woo-yeong Jeong und Hiroki Ito sind bei der Asienmeisterschaft. Eine unschöne Serie soll in Bochum ein Ende nehmen: Alle drei bisherigen Bundesligaspiele ohne Torjäger Guirassy in dieser Saison hat der Tabellendritte verloren.

