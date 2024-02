Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bestreitet in der nächsten Länderspielpause ein Testspiel gegen den Zweitligisten SV Elversberg. Die Partie findet am 21. März um 13.30 Uhr im kleinen Robert-Schlienz-Stadion auf dem Clubgelände statt, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten.

Mitteilung VfB Stuttgart