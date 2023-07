Der VfB Stuttgart absolviert in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Turnier, bei dem auch Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach und der TSV 1860 München aus der 3. Fußball-Liga dabei sein werden. Die Spiele finden am 29. Juli im Sportpark Heimstetten statt, wie die Schwaben am Dienstag mitteilten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Spielzeit beträgt jeweils 60 Minuten, der VfB tritt zunächst gegen Gladbach an (16.15 Uhr) und zum Abschluss gegen die «Löwen» (17.30 Uhr). Eröffnet wird das Turnier um 15 Uhr mit dem Duell der Münchner gegen die Borussia.

