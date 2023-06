Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart wird am 6. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison starten. Das teilten die Schwaben am Mittwoch mit. Weitere Termine für diverse Testspiele und das Sommertrainingslager sollen in den kommenden Tagen festgezurrt werden. Der erste Spieltag der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga findet vom 18. bis 20. August statt. Eine Woche zuvor wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen.

Kader VfB Stuttgart

Bundesliga-Tabelle