Der VfB Stuttgart hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison einen mühevollen Sieg gefeiert. Der Fußball-Bundesligist kam gegen eine Hohenlohe-Auswahl in Schwäbisch Hall am Sonntag durch späte Tore noch zu einem 3:0 (0:0). Die Treffer erzielten die Stürmer Mohamed Sankoh per Doppelpack (77. und 85. Minute) und Gil Dias (81.).

Schwäbisch Hall (dpa) - Da der Japaner Wataru Endo genau wie die übrigen Nationalspieler noch fehlte, führte Mittelfeldmann Atakan Karazor den VfB als Kapitän auf das Feld. Die Stuttgarter hatten in der ersten Halbzeit durchaus ihre Chancen, scheiterten aber mehrfach am starken Keeper des Außenseiters, Nico Purtscher.

In der zweiten Hälfte bewahrte das 17 Jahre alte Torwart-Talent Dennis Seimen den VfB zunächst vor einem Rückstand. Dann trafen Sankoh und Dias noch für den Favoriten. Die Neuzugänge Jovan Milosevic und Maximilian Mittelstädt kamen jeweils 45 Minuten zum Einsatz.

Ihr nächstes Vorbereitungsspiel bestreiten die Stuttgarter, die in der vergangenen Saison erst über die Relegation gegen den Hamburger SV den Ligaverbleib geschafft hatten, am kommenden Samstag beim SSV Reutlingen.

