Vor maximal 1000 Fans wird der VfB Stuttgart einen Monat nach der erfolgreich gemeisterten Abstiegsrelegation sein erstes Mannschaftstraining in der Sommerpause bestreiten. Die Schwaben begrenzten aus «organisatorischen Gründen» die Zuschauerzahl für die öffentliche Einheit am Donnerstag (15.00 Uhr), wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Der Verein will das Training zudem auf seinem Youtube-Kanal zeigen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 steht für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am 9. Juli in Schwäbisch Hall gegen eine Hohenlohe-Auswahl an. Am 17. Juli reist das Team ins Trainingslager im österreichischen Neukirchen.

Sein Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal bestreitet der VfB am 12. August in Reutlingen gegen die TSG Balingen. Am Wochenende darauf beginnt die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel der Schwaben gegen den VfL Bochum.

