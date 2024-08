Nach dem Weggang von Guirassy, Anton und Ito geht die Saison des VfB Stuttgart mit einer Titelchance los. Statt im DFB-Pokal müssen die Schwaben im Supercup ran.

Stuttgart/Leverkusen (dpa/lsw) - Für den VfB Stuttgart beginnt der Ernst der neuen Fußball-Saison am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) mit dem Supercup-Duell beim Doublesieger Bayer Leverkusen. Normalerweise treten der Meister und der DFB-Pokalsieger im Supercup gegeneinander an. Da die Leverkusener von Trainer Xabi Alonso in der vergangenen Saison beide Titel holten, dürfen die Stuttgarter als Vizemeister ran.

Dreimal spielten die beiden Teams in der vergangenen Saison gegeneinander und zeigten jeweils attraktive Partien. Die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß verloren im DFB-Pokal-Viertelfinale 2:3, in der Bundesliga endeten die Duelle 2:2 und 1:1. In der ersten Pflichtspiel-Partie nach dem Abschied der Leistungsträger Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Hiroki Ito strebt der VfB nun den Sieg und den Supercup-Titel an.

Eine Woche nach dem Supercup-Spiel beginnt für den VfB beim SC Freiburg die Bundesliga-Saison. Die DFB-Pokalpartie bei Preußen Münster wird statt an diesem Wochenende am 27. August ausgetragen.