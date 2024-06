Einige Testspiele hat der VfB Stuttgart für den Sommer schon vereinbart. Zur Saisoneröffnung kommt ein spanischer Spitzenclub.

Stuttgart (dpa) - Vizemeister VfB Stuttgart bestreitet seine Pflichtspiel-Generalprobe vor der neuen Saison gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao. Die Basken kommen am 10. August zur Saisoneröffnung in die Stuttgarter Arena, wie der VfB am Dienstag mitteilte. Angepfiffen wird das Spiel um 15.30 Uhr. Bilbao gewann in der vergangenen Saison den spanischen Pokal und schloss die Spielzeit in der Liga auf Platz sechs ab.

Die Stuttgarter reisen zuvor im Sommer im Rahmen der internationalen Vermarktung der Fußball-Bundesliga für eine Woche nach Japan. Vom 26. Juli bis 1. August bestreitet der kommende Champions-League-Teilnehmer einen Teil seiner Vorbereitung auf die nächste Saison in dem ostasiatischen Land. Eine Woche nach der Partie gegen Bilbao steht am 17. August der Supercup gegen Meister Bayer Leverkusen an.

