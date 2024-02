VfB-Trainer Sebastian Hoeneß weiß noch nicht, auf wen er im Heimspiel gegen den 1. FC Köln setzen kann. Gleich mehrere Spieler sind angeschlagen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hat vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einige Personalsorgen. So sind die Einsätze von Kapitän Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Ersatztorhüter Fabian Bredlow fraglich. Der Einsatz von Abwehrchef Anton sei wegen Rückenproblemen unsicher, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag: «Wir müssen abwarten.» Mittelstädt sei aufgrund von Adduktorenproblemen eingeschränkt.

Von Keeper Bredlow, der etwas Schlechtes gegessen habe, habe er «positive Signale» bekommen, dass er am Freitag wieder trainieren könne, berichtete Hoeneß. Sollte auch Bredlow ausfallen, wäre der erst 18 Jahre alte Dennis Seimen die erste Alternative.

Auf Stammtorwart Alexander Nübel muss der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga wegen seiner Hüftprobleme definitiv erneut verzichten, wie Hoeneß ankündigte. «Die Hoffnung steigt, dass er Anfang nächster Woche mehr machen kann. Heute konnte er immerhin laufen», sagte der Coach. Ausfallen wird neben anderen auch Stürmer Deniz Undav, der sich einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen hatte.

