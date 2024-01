Stürmer Deniz Undav vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat nach einer leichten Verletzung aus dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach wieder normal trainiert. Der 27-Jährige bestritt am Mittwoch nach dpa-Informationen die komplette nicht öffentliche Übungseinheit mit der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß.

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim 1:3 in Mönchengladbach hatte Undav kurz vor Spielende einen Schlag auf den Knöchel bekommen und war anschließend gehumpelt. Der VfB teilte allerdings schon am Montag mit, dass er «keine strukturellen Verletzungen» habe und für das Spiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) voraussichtlich wieder zur Verfügung stehe.

Kader VfB Stuttgart