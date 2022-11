Wataru Endo vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart muss wohl nicht um eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar bangen. Der japanische Kapitän der Schwaben war beim 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC am Dienstagabend nach einem heftigen Zusammenprall für kurze Zeit bewusstlos. Anschließend wurde Endo ins Krankenhaus gebracht. Dort verbrachte er die Nacht mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung aber ohne weitere Komplikationen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Er soll das Krankenhaus im Lauf des Tages verlassen.

Stuttgart (dpa) - Im letzten Spiel des Kalenderjahres am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen wird der Nationalspieler aber fehlen. Alles Weitere sei von seinem Genesungsverlauf abhängig, hieß es weiter. „Leverkusen ist für ihn erst einmal unwichtig. Wataru hat es verdient, als Kapitän seiner Mannschaft zur WM zu fahren“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Die Mannschaft posierte nach dem späten Sieg, bei dem Konstantinos Mavropanos in der achten Minute der Nachspielzeit traf, für ein Jubelbild mit Endos Trikot in der Kabine. Japan ist am 23. November in Katar WM-Auftaktgegner der deutschen Mannschaft.

Spielplan VfB Stuttgart

Organe des VfB Stuttgart 1893 e.V.

Organe VfB Stuttgart 1893 AG

Kader VfB Stuttgart