Der Zuspieler verlässt Friedrichshafen. Es müsse kein Abschied für immer sein, sagt er.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Kapitän Aleksa Batak verlässt nach dem Halbfinal-Aus um die deutsche Volleyball-Meisterschaft und nach insgesamt drei Jahren den VfB Friedrichshafen. «Ich hoffe, dass ich eines Tages die Möglichkeit habe, zurückzukommen», sagte der 26-Jährige in einer Vereinsmitteilung des Bundesligisten. Zunächst will der Serbe im Sommer seine Nation bei der Volleyball-EM vertreten. Für welchen Club er danach spiele, ist nach VfB-Angaben noch offen.