Der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim spielen um einen möglichen Einzug in die Champions League. Heidenheim droht der Abstieg. Auch Europa-League-Finalist Freiburg ist am Sonntag im Einsatz.

Stuttgart (dpa/lsw) - Für den VfB Stuttgart geht es im direkten Duell mit Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um wichtige Punkte für die Champions-League-League-Qualifikation. Die Schwaben gehen als Tabellenfünfter der Fußball-Bundesliga ins Heimspiel gegen den Vierten - und wollen auch Verfolger TSG 1899 Hoffenheim hinter sich halten.

Die Kraichgauer mischen als Sechster ebenfalls noch voll im Rennen um die Königsklasse mit und treffen zur gleichen Zeit auf den SV Werder Bremen.

Für den 1. FC Heidenheim geht es um nicht weniger als den Klassenerhalt. Der Ostalb-Club tritt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln an, die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf sind aber schon samstags im Einsatz und könnten schon für eine Entscheidung sorgen.

Ebenfalls am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist Europa-League-Finalist SC Freiburg beim Hamburger SV zu Gast.