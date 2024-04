Die Stuttgarter treten zum Flutlicht-Kracher beim BVB an. Im Kampf um die Champions-League-Teilnahme ist es ein Schlüsselduell. Der Kapitän der Schwaben fehlt wegen einer Sperre.

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Topspiel der Fußball-Bundesliga geht es für den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) um wichtige Punkte für eine mögliche Champions-League-Teilnahme. Die Schwaben treten bei Borussia Dortmund an und könnten ihren Vorsprung auf den Vizemeister auf sieben Punkte ausbauen. Verlieren die Stuttgarter, liegen sie als Tabellendritter allerdings nur noch einen Zähler vor dem Verfolger aus dem Ruhrgebiet.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss in diesem Schlüsselspiel auf den gelb-gesperrten Kapitän und Abwehrchef Waldemar Anton verzichten. Der BVB ist in guter Form und überraschte am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Sieg beim FC Bayern München. Die bisherigen beide Duelle in dieser Saison, in der Liga und im DFB-Pokal, entschied der VfB für sich.

