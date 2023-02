Stuttgart (dpa/lsw) - Fünf Tage nach dem Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal strebt Bruno Labbadia auch in der Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg mit dem VfB Stuttgart an. Der Trainer-Routinier und die abstiegsbedrohten Schwaben empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den SV Werder Bremen. Die zuletzt verletzten Abwehrspieler Borna Sosa und Dan-Axel Zagadou stehen vor der Rückkehr, die Offensivkräfte Tiago Tomás und Silas Katompa Mvumpa fallen dagegen weiter aus. Seit April 2021 sind die Stuttgarter in der Liga in einem Heimspiel nicht mehr ohne Gegentor geblieben. Gegner damals war: Werder Bremen.

