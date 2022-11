Der VfB Stuttgart möchte seine erfolgreiche Heim-Serie unter Interimstrainer Michael Wimmer auch im wichtigen Spiel gegen Hertha BSC heute fortsetzen. Die bisherigen drei Pflichtpartien vor heimischer Kulisse, in denen der 42-Jährige als Chef an der Seitenlinie stand, hat der schwäbische Fußball-Bundesligist allesamt gewonnen. Vor dem Duell mit der Hertha liegt der VfB auf dem Relegationsrang 16. Die Berliner sind nur wegen der besseren Tordifferenz 15.

Stuttgart (dpa/lsw) - Während die Stuttgarter am vergangenen Wochenende mit 1:3 bei Borussia Mönchengladbach verloren, unterlag die Hertha dem Tabellenführer FC Bayern München mit 2:3. Wimmer könnte mit einem weiteren Erfolg Eigenwerbung betreiben, denn erst in der WM-Pause soll über die künftige Besetzung des Cheftrainer-Postens beim VfB entschieden werden. Zuvor gastieren die Schwaben am Samstag noch bei Bayer Leverkusen.

